De Ombudsman houdt spreekuur bij Rijnmond Nu

Iedere laatste dinsdag van de maand: radio-spreekuur met de Ombudsman van Groot-Rotterdam: Anne Mieke Zwaneveld! Loop je te hoop tegen je gemeente? Kom je niet uit allerlei ingewikkeld papierwerk dat je op de mat hebt gekregen? Word je maar niet teruggebeld? Bel 010 - 436 44 36.

Roep de hulp in van Anne Mieke Zwaneveld, ombudsman voor Rotterdam en omliggende gemeenten. Mailen kan ook, naar Nu@Rijnmond.nl.

Rijnmond Nu Twitterkanaal:

Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt, maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16:00 uur en 19:00 uur.

Luister de uitzending terug! Klik op de 'speaker(s)'.