Liveblog beëindigd: noodweer in Zuid-Holland

Vanwege zeer zware onweersbuien met plaatselijk heel veel regen kondigde het KNMI code oranje af voor Zuid-Holland. Er viel plaatselijk zeer veel regen (50 millimeter per uur). RTV Rijnmond maakte dit liveblog:

20:10 uur:

In de fabriek van Campina aan de Keenstraat is wateroverlast. De brandweer is ingezet om het water weg te krijgen.

19:50 uur:

In een tunnel in de Bokelwel in Schiedam heeft een automobiliste vastgezeten op het dak van haar auto. Die was stilgevallen door het vele water in de tunnel.

19:10 uur:

De buien trekken weg richting de kust. Halverwege de avond is het noodweer naar verwachting voorbij. In sommige delen van de regio is overigens geen druppel regen gevallen. De buien zijn plaatselijk zeer hevig.

18:50 uur:

Bootje varen in de straten van Maassluis:

18:39 uur:

Het verkeer heeft veel hinder van de buien. Tot nu toe zijn er geen ernstige ongevallen, meldt Rijkswaterstaat. Op de A13 richting de A20 liggen takken op de weg. Op sommige delen van snelwegen staat het water 30 centimeter hoog.

18:35 uur:

De brandweer in de regio Rotterdam heeft ook een tiental meldingen ontvangen van ondergelopen straten en wateroverlast in huizen. Aan de Koopliedenweg in Barendrecht is het dak van een loods ingestort. Niemand raakte gewond. En in Ouddorp is de bliksem ingeslagen in een huis in aanbouw.

18:30 uur:

Bij de brandweer in Zuid-Holland Zuid zijn tot nu toe een tiental meldingen binnengekomen over ondergelopen straten en huizen. De meldingen komen vooral uit Hendrik-Ido-Ambacht en Hardinxveld-Giessendam. In Dordrecht is aan de Laan der Verenigde Naties een boom ongevallen.

18:29 uur:

In Maassluis zijn straten onder gelopen:

18:27 uur:

De vierdaagse in Rotterdam-Nesselande gaat ondanks het noodweer gewoon door. Wandelaars worden over een kwartier verwacht bij de start.

18:20 uur:

Op de snelweg A16 vallen zware buien met hagel. Er is een snelheidsbeperking ingesteld.

18:05 uur:

Ook het treinverkeer heeft last van het noodweer:

18:03 uur:

In Barendrecht viel bij weerman Ed Aldus in korte tijd 39 millimeter regen.

18:00 uur:

In Station Barendrecht stroomt het water als een waterval van de trappen naar beneden.

17:55 uur:

Uit Hellevoetsluis komen foto's binnen van ondergelopen straten:

17:50 uur:

Nadine Vos maakte deze video van het noodweer vanuit de auto in Rotterdam:

17:45 uur:

Ook op de A15 komt het met bakken uit de hemel.

17:40 uur:

Vrijwel alle avondvierdaagsen zijn afgelast in de regio.

17:35 uur:

Rotterdam The Hague Airport meldt dat er vertraging is ontstaan voor vertrekkende vluchten.

17:30 uur:

Zware buien trekken op dit moment over Goeree-Overflakkee en Spijkenisse. In Oudenhoorn zijn bomen omgewaaid.