Zeehondenopvang nu ook ingericht voor operaties en onderzoek

Zeehonden opvangen en verzorgen kan al een tijdje bij A Seal in Stellendam. Maar ze daar ook opereren en onderzoeken was niet mogelijk. Dankzij een schenking van Stichting Anneke de Ligt komt hier verandering in. Komende zaterdag opent A Seal een gloednieuwe zeehondenkliniek. RTV Rijnmond ging alvast kijken.

Trots laat dierenarts Machteld Geut haar nieuwe werkruimte zien. “Met de nieuwste apparatuur”, legt de arts uit. “En zo kan ik hier de dieren hier kan behandelen en dat we ze niet hoeven te transporteren, wat natuurlijk altijd stressvol is voor ze.”

Even wennen

De eerste operatie is ook al een feit. “Dat ging om een zeehond met een abces in de bek. We hebben daarbij ook even ter controle in de slokdarm en maag gekeken. En het was natuurlijk even wennen aan de nieuwe situatie, maar het is heel goed gegaan.”

De medische apparatuur heeft in totaal tienduizenden euro’s gekocht. A Seal liep al langer met de wens om dit in huis te hebben, maar dankzij Stichting Anneke de Ligt kon hier ook eindelijk werk van worden gemaakt.

Anneke de Ligt

“Anneke wilde graag dat haar geld na haar overlijden zou worden besteed aan doelen die zij belangrijk vond en ze hield ontzettend van zeezoogdieren als dolfijnen en zeehonden ”, aldus Carola van der Velden van Stichting A Seal.

"De familie van Anneke woont in de buurt en heeft ons benaderd. Daar zijn we ze natuurlijk heel erg dankbaar voor." De zeehondenkliniek en röntgenkamer worden beiden naar Anneke de Ligt vernoemd. De familie blijft zelf verder graag op de achtergrond.