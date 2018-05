Honderd jaar bieb in Schiedam

Honderd jaar geleden schenkt de bekende Schiedammer M.C.M de Groot het zogeheten Volkshuis aan de Lange Haven aan de gemeente. Een schenking met voorwaarden. De Groot wil dat er in het pand een openbare bibliotheek en leeszaal komt.

Dat levert meteen gedoe op. De exploitatiekosten zijn voor de gemeente. Daarnaast is niet iedereen is Schiedam blij met een openbare bieb. In die tijd is er nog sprake van een sterk verzuilde samenleving.

De Groot heeft het Volkshuis in 1896 opgericht. Het is een plek waar cursussen gegeven worden en waar mensen samen kunnen komen om te lezen. Verder zijn er toneeluitvoeringen en concerten. Het Volkshuis heeft zo'n duizend leden. De Groot vindt dat het Volkshuis voor heel Schiedam moet zijn en schenkt het daarom in 1917 aan de gemeente.

Jan van Bergen Henegouwen werkt bij de Bibliotheek Schiedam en onderzoekt de geschiedenis. "Er komt direct na de schenking discussie op gang. In 1917 is er niet veel geld vanwege Eerste Wereldoorlog en het geld moet goed besteed worden."

Kerk



Het feit dat het om een openbare bibliotheek gaat, is voor een groot deel van Schiedam ook een struikelpunt. Van Bergen Henegouwen: "Schiedam is van oorsprong een katholieke stad. De bisschop heeft geen invloed op een openbare leeszaal en dan kunnen er boeken worden gelezen die niet op de index van de kerk staan."

In 1918 heeft de gemeente Schiedam een groep mensen aangesteld die de oprichting van de Openbare Bibliotheek en Leeszaal moet voorbereiden. Uiteindelijk opent de bibliotheek in september 1920 de deuren.

Het begint dus allemaal honderd jaar geleden en over twee jaar kan officieel het 100-jarig bestaan worden gevierd. "En weet dat je er eigenlijk helemaal niet zoveel veranderd is in die honderd jaar?", zegt Van Bergen Henegouwen. "Het was toen een plek waar mensen elkaar konden ontmoeten en lezen, en dat is het nu nog steeds."

Korenbeurs



De locatie is wel veranderd. In 1997 is de Bibliotheek Schiedam verhuist naar het Stadserf en drie jaar geleden zijn ze in de Korenbeurs getrokken. "Dat is drie panden naast het oorspronkelijke pand", weet Van Bergen Henegouwen. "En het leuke is dat de eerste leeszaal van Schiedam, dus niet de openbare bibliotheek, in 1801 in de Korenbeurs was."

In samenwerking met de Historische Vereniging Schiedam is er op zaterdag 2 juni een lezing over honderd jaar openbare bibliotheek en leeszaal in Schiedam. De lezing is in gebouw De Korenbeurs waar de bieb inmiddels is gevestigd. Het begint om 15:00 uur en de toegang is gratis.