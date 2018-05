Meer aandacht voor verwarde personen in Rotterdam

In een flat aan de Moddermanstraat veroorzaakte een bewoner in 2015 een gas-explosie.

Rotterdam gaat meer doen om incidenten met verwarde personen te voorkomen. Zo moet nog beter worden samengewerkt met de hulpdiensten en woningcorporaties om mogelijke gevaarlijke situaties sneller op te sporen. Dat is vandaag besloten op een grote bijeenkomst in het stadion van Excelsior.

De afgelopen jaren zijn er in Rotterdam en omgeving veel incidenten geweest door verwarde mensen. In de Moddermanstraat in Rotterdam-Schiebroek zette een bewoner in februari 2015 de gaskraan open en hield er een aansteker bij. Er volgde een explosie. De schade was enorm. In Rotterdam Ommoord ontstond vorig jaar een felle uitslaande brand, waarna een groot deel van de flat geëvacueerd moest worden.

Meldpunt

Er zijn al in 2016 maatregelen genomen om dit soort gevallen te voorkomen. Zo is er een meldpunt voor mensen met verward gedrag gekomen en zijn er extra specialisten van de geestelijke gezondheidszorg toegevoegd aan de wijkteams. Arjen Littooij van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond: "Vorig jaar hadden we een kleine 2800 incidenten. Dit jaar zitten we al op ruim 800. Dus het is echt substantieel dat het aantal incidenten groeit".

Nu hebben partijen met elkaar afgesproken dat er meer moeten gebeuren. Wethouder Sven de Langen: "Er moet meer aandacht voor veiligheid en brandveiligheid zijn. Nu is er veel aandacht voor de zorg, maar in de gesprekken over de zorg moet ook een wijkbrandweerman aanschuiven om te kijken hoe brand kan worden voorkomen. We kunnen ook zorgen dat deze groep met prioriteit van het gas afgehaald wordt." Ook moeten de woningcorporaties aan tafel en de moeilijkste gevallen bespreken.

Aparte woonvorm

Nog dit jaar wordt hier in de wijken Lombardijen, Ommoord, Charlois en Nieuwe Westen een proef mee gedaan.

Bij de bestuurlijke top in het stadion van Excelsior waren ook mensen van de gemeente, politie, hulpverleningsorganisatie Antes en verschillende woningcorporaties aanwezig. De woningcorporaties pleiten er voor, dat als het niet verantwoord meer is om dit soort patiënten zelfstandig te laten wonen, er voor hen dan nieuwe woonvormen komen.