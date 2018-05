Havenbedrijf wil dat werknemers stoppen met bijbaantje bij watertaxi

Ruim twintig medewerkers van het Havenbedrijf Rotterdam zouden binnenkort niet meer als bijbaantje op de watertaxi mogen varen. Althans, dat wil het Havenbedrijf. De rechter moet binnenkort een oordeel vellen.

Het bedrijf wil dat hun personeel stopt met het bijbaantje, omdat er sprake zou kunnen zijn van belangenverstrengeling. De medewerkers varen onder meer op patrouillevaartuigen van het Havenbedrijf.

"Als Havenbedrijf zijn wij verantwoordelijk voor de orde en veiligheid op het water", aldus persvoorlichter Tie Schellekens. "Je kunt geen toezichthouder én gebruiker zijn." Een aantal medewerkers mag als buitengewoon opsporingsambtenaar ook boetes uitdelen en ook dat ligt volgens het Havenbedrijf gevoelig.

Botsing

Twee weken geleden kwam een sloep in botsing met een watertaxi. Twaalf opvarenden belandden in het water en verschillende mensen liepen botbreuken op. Het waterverkeer tussen Katendrecht en Charlois klaagde maandag bij RTV Rijnmond over het vaargedrag van de watertaxi's.

"Het passagiersvervoer is enorm toegenomen", zegt Schellekens. "Jaren geleden was er een enkele medewerker die ook bij de watertaxi ging werken. Toen zagen we daar geen probleem in, maar de situatie is veranderd."

Rechtzaak

Het Havenbedrijf Rotterdam en de bijklussende medewerkers hebben in de achterliggende periode geprobeerd om tot een oplossing te komen. Dat is niet gelukt. Daarom is de zaak aan de rechter voorgelegd.

Volgens de advocaat van de schippers heeft het Havenbedrijf in het verleden toestemming verleend. ''Het standpunt van mijn cliënten is dat de vrees voor belangenverstrengeling ongegrond is. Zij betwisten ook of het Havenbedrijf hen mag verbieden om deze nevenwerkzaamheden te verrichten.''

Alle 110 schippers op de watertaxi zijn in dienst van de Schipperscentrale Rotterdam BV.