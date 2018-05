Noodweer: automobiliste vast in ondergelopen tunnel en loods ingestort

Zware buien met hagel en windstoten hielden dinsdag behoorlijk huis in de regio Rotterdam. Op snelwegen stond het water soms 30 centimeter hoog, een vrouw kwam vast te zitten in een ondergelopen tunnel in Schiedam en in Barendrecht verwoeste een rukwind het dak van een loods.

Het noodweer begon aan het begin van de avondspits. Het KNMI kondigde code oranje af voor Zuid-Holland. Er viel plaatselijk zeer veel regen (50 millimeter per uur)

Op meerdere snelwegen werd een snelheidsbeperking ingesteld. In plaatsen als Ridderkerk, Hendrik-Ido-Ambacht, Maassluis en Hellevoetsluis kwamen straten blank te staan en liep het water soms huizen binnen.

Grote problemen waren er ook in Barendrecht. Daar waaide het dak van een loods aan de Koopliedenweg weg. De schade is enorm. Niemand raakte gewond, meldde de veiligheidsregio. Bij het station viel in korte tijd zoveel regen dat de trap vanaf het perron veranderde in een kleine waterval.

Het noodweer leidde tot forse files in de Randstad. In vrijwel alle gemeenten in de regio Rijnmond is de avondvierdaagse afgelast, behalve in Nesselande. Daar ging het wandelevenement gewoon door. Halverwege de avond was het noodweer voorbij.



RTV Rijnmond maakte tijdens het noodweer dit liveblog.