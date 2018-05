Honderd mensen lopen stille tocht voor jonge Schiedamse moeder

De tocht startte in de Sonmansstraat in Rotterdam-Blijdorp.

Ongeveer honderd mensen hebben dinsdagavond meegedaan aan een stille tocht voor de 21-jarige Zena uit Schiedam. De jonge moeder overleed vorige week woensdag nadat ze mogelijk vervuilde drugs nam.

De tocht ging om 20:00 uur van start vanaf de Sonmansstraat in Rotterdam-Blijdorp. Daar woonde een goede vriendin van Zena.

Tientallen mensen droegen roze ballonnen en bloemen met zich mee. Ook enkele agenten waren aanwezig om de tocht te begeleiden. Onderweg werd vuurwerk afgestoken.

Drugsexperiment

De jonge moeder van een peuter overleed woensdag na een mogelijk drugsexperiment . Haar vriend werd ook ziek van de drugs, maar overleefde ternauwernood dankzij het snelle handelen van Zena.

"Zondag heeft Zena hem nog naar het ziekenhuis gebracht, omdat hij niet wakker wilde worden", vertelt de oom van Zena. "Daar hebben ze hem geholpen. Zena is door een vriendin naar huis gebracht en terwijl zij uitrustte, paste de vriendin op haar zoontje."

Een dag later trof de vriendin Zena met een vreemde kleur op haar gezicht in bed aan. Diezelfde dag is ze hersendood verklaard. Woensdag is de 21-jarige van de beademing gehaald.

Onderzoek

Het onderzoek naar de precieze doodsoorzaak van Zena is nog in volle gang. De politie heeft laten weten dat er vooralsnog geen aanwijzingen zijn voor een strafrechtelijk onderzoek.