Baangaranties Rotterdam-Zuid: niet solliciteren, wel incasseren

Ook al zitten ze nu nog in de schoolbanken, op hun bankrekening kunnen ze binnenkort hun eerste salaris verwachten. Zo'n dertig VMBO-leerlingen uit Rotterdam Zuid kregen dinsdag de eerste Aan-de-bak-garanties uitgereikt.

De stemming was feestelijk tijdens de uitreiking op het Zuiderpark College. De meeste leerlingen beseffen wel: niet solliciteren, maar wel meteen een salaris incasseren.

Het gaat om de eerste lichting van uiteindelijk honderden leerlingen. Ze leren voor een baan in de sectoren bouw, zorg, techniek en de voedingsindustrie. Dat zijn de gebieden waar een chronisch tekort aan geschoolde medewerkers bestaat of dreigt.

Jeugdwerkloosheid

De garantie moet de jeugdwerkloosheid in het zuidelijke deel van Rotterdam terugdringen. Dat percentage kruipt de goede kant op, maar steekt nog altijd negatief af bij de rest van Rotterdam en Nederland.

Sandy, Brahim, Narjis en Derman van het Zuiderpark College en vakcollege De Hef en alle andere leerlingen krijgen op het hart gedrukt zuinig te zijn op hun papiertje. "Dit is een garantie dat je in dienst kunt treden."

Frank de Knotter van Rijnmond Bouw is blij met de aanwas. "Je kunt hier goed verdienen, er is werk voor jou. We hebben gewoon keihard handjes nodig." Volgens De Knotter verdient iemand in de techniek of bouw stukken beter dan een gemiddelde werknemer in de financiële sector.

Binnenhuisarchitect

"Met dit papier krijg ik een baan", zegt Sandy trots. "Ik wil binnenhuisarchitect worden." Derman koos voor techniek omdat hij aan het werk wil. "Ik wil niet werkloos worden."

En wat gaan ze doen als ze straks hun eerste salaris binnenkrijgen? "De huur betalen en voor mijn familie zorgen", zegt Brahim wijs.