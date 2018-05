Deel dit artikel:











Les voor senioren op e-bikes Foto: ANP

De e-bike is aan een opmars bezig in het verkeer. Ook het aantal ongelukken in het verkeer neemt toe. Vorig jaar was een kwart van alle fietsdoden iemand op een e-bike.

Veilig Verkeer Nederland organiseerde daarom in samenwerking met de gemeente Hardinxveld-Giessendam een e-bike cursus voor senioren in de Parel. De bezoekers, die bestonden uit e-bikers en geïnteresseerden, kregen een theoretische cursus en praktijkoefeningen. Tegenwind

Het is rond het middaguur als de lunch wordt geserveerd. Maar eerst wordt er een dankwoord gedaan in stilte. Typerend voor deze generatie. Het is rond het middaguur als de lunch wordt geserveerd. Maar eerst wordt er een dankwoord gedaan in stilte. Typerend voor deze generatie. Na de lunch valt een man op die verschillende e-bikes aan het uitproberen is. "Het is heel handig met tegenwind op heuvel op, dan red je makkelijk de 20 kilometer. Ik denk dat ik in de toekomst ook zo’n e-bike wil hebben." Ongelukken

Linda de Jong van Veilig Verkeer Nederland weet wel waarom vooral ouderen moeite hebben met de e-bike. Het heeft met aanpassing te maken. "Ze hebben allemaal geleerd te fietsen en daar hoort een bepaalde snelheid bij. Nu hebben ze ondersteuning bij het fietsen. Als ze de fiets in die hoge ondersteuning laten staan kunnen er ongelukken gebeuren." Linda de Jong van Veilig Verkeer Nederland weet wel waarom vooral ouderen moeite hebben met de e-bike. Het heeft met aanpassing te maken. "Ze hebben allemaal geleerd te fietsen en daar hoort een bepaalde snelheid bij. Nu hebben ze ondersteuning bij het fietsen. Als ze de fiets in die hoge ondersteuning laten staan kunnen er ongelukken gebeuren." De Jong kijkt terug op een geslaagde dag waar de ene helft van de senioren kennis met de e-bike heeft gemaakt en de andere helft hun verkeerskennis weer heeft opgehaald. "Het is een geweldig vervoersmiddel, maar je moet wel weten hoe je er mee om moet gaan."