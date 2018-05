Streefbedrag Baroeg Open Air gehaald: Festival gaat door

Het metal- en punkfestival Baroeg Open Air in het Rotterdamse Zuiderpark is weer een stuk dichterbij gekomen. Een inzamelingsactie om de financiering van het festival rond te krijgen, heeft genoeg geld opgeleverd.

De elfde editie van het festival stond op losse schroeven door geldgebrek. De benodigde 15 duizend euro is nu bij elkaar gehaald, waardoor het feest op 15 september door kan gaan.

Het tekort is ontstaan doordat de vorige editie letterlijk in het water viel. "We hebben vorig jaar een editie gehad die wel 8 duizend bezoekers heeft getrokken, maar financieel toch tegenviel door slecht weer", vertelde Leon van Rijnsbergen, directeur van het festival, een aantal weken geleden. Het gratis festival verdient het meest met de barverkoop, maar dat viel vorig jaar tegen.