Drukke avond voor de brandweer na wateroverlast

De brandweer heeft dinsdagavond tientallen meldingen gekregen van wateroverlast. De meeste kwamen uit de omgeving van Rotterdam, Barendrecht en Ridderkerk, vertelde Jop Heinen van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

"Als we het allemaal zo zien, is er vooral in Barendrecht en Ridderkerk veel regen gevallen", zegt Heinen woensdagochtend op Radio Rijnmond. "Maar ook in Rotterdam, Schiedam, Maassluis en op Voorne-Putten. De hele regio heeft het zwaar gehad."

Reddingsacties

De brandweer kwam onder meer in actie om mensen van de daken van hun auto te halen. In Ridderkerk en de Spaanse Polder stonden verschillende automobilisten in hele diepe plassen water toen ze onder een viaduct doorreden.

"Die kunnen vollopen als er zoveel regen valt. Het advies is dan toch wel om langzaam te rijden. Dan voorkom je dit soort situaties."

De ongelukkige automobilisten zijn uiteindelijk door de brandweer uit hun benarde positie bevrijd. "In deze gevallen konden we gewoon een ladder tegen de zijkant van het viaduct aanzetten en konden de bestuurders er uit klimmen."

Extra meldkamers

De piek van het wateroverlast was dinsdagavond. Door het vele aantal meldingen zijn er nog twee lokale meldkamers geopend, die kleinere meldingen behandelden.

"Zo bleef de eigenlijke meldkamer ten alle tijden bereikbaar voor acute noodgevallen", vertelt Heinen. "Dat doen we eigenlijk altijd als het zo druk is. Afgelopen nacht was het gelukkig al veel rustiger."