Poldervaart nieuwe hoofdtrainer van Excelsior

Adrie Poldervaart volgt Mitchell van der Gaag op als trainer van Excelsior. De 47-jarige oefenmeester van BVV Barendrecht en huidig fysiotherapeut van de Kralingse eredivisieclub tekent een contract voor twee seizoenen, met een optie voor nog een jaar.

Poldervaart haalde eerder dit jaar het hoogste trainersdiploma en kan daardoor aan de slag in het betaalde voetbal. Hij ziet in deze nieuwe uitdaging ‘een kans uit duizenden’. "Ik heb het trainerschap in het betaalde voetbal altijd geambieerd en ben daarom de cursus gaan doen. Meteen na het behalen van mijn diploma belde Ferry de Haan."



De Haan, algemeen directeur van Excelsior, licht de keuze voor Poldervaart toe. '"Adrie is innovatief, werkt hard, is vooruitstrevend en heeft bewezen dat hij met beperkte middelen kan werken. Bovendien laat hij zijn teams altijd herkenbaar en attractief voetballen."

Carrière Poldervaart

Poldervaart was tussen 1998 en 2002 speler/trainer bij OHVV in Oudenhoorn, waarna er succesvolle trainersklussen volgden bij Nieuwenhoorn, Spijkenisse en Zwaluwen.

De laatste drie jaar was hij de hoofdverantwoordelijke bij Barendrecht. Hij werd vijfde in de topklasse en achtste en vierde in de tweede divisie. In 2015 won hij de Rinus Michels Award voor beste trainer in het amateurvoetbal.



Sinds 1993 is Poldervaart fysiotherapeut bij Excelsior. Daarnaast heeft hij twee eigen praktijken, die hij nu op moet geven.