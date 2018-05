Rijstroken A29 dicht door brand in vrachtwagen

Op de A29 richting Bergen op Zoom zijn woensdagochtend twee rijstroken dicht geweest. Er stond een vrachtwagen voor de Heinenoordtunnel in brand.

De brandweer in Barendrecht meldt dat de remschijven van de wagen in brand zijn gevlogen. Daardoor kwam er behoorlijk wat rook vrij. De brand is inmiddels uit.

Inmiddels is er nog één rijstrook afgesloten. Om de vrachtwagen zijn anti-kijkschermen geplaatst. Later vandaag wordt de vrachtwagen geborgen.

Daarna wordt gekeken of het wegdek beschadigd is. Als dit het geval is, moet Rijkswaterstaat een spoedreparatie doen.