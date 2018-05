Jacobs: 'Poldervaart moet profiteren van kennis Hoekstra'

Rob Jacobs vindt het een goede zaak dat Adrie Poldervaart de nieuwe trainer wordt van Excelsior. "Excelsior heeft altijd wel iets aparts. Ze weten precies wat ze doen, jaar in jaar uit spelen ze verzorgd voetbal, met iedere trainer", aldus de oud-trainer van Feyenoord, Sparta én Excelsior.

"Of het een succes wordt moet blijken, het is totaal anders dan de eredivisie, dat weet hij ook. Tussen Barendrecht (Poldervaarts huidige club, red.) en Excelsior zit een verschil. Maar hij is bekend met de club, weet wat hij gaat krijgen. Dat moet een voordeel zijn."

Bovendien denkt Jacobs dat Poldervaart - al jaren fysiotherapeut van Excelsior - een ideale assistent heeft. "In de persoon van André Hoekstra. Adrie moet profiteren van zijn kennis."

Met Poldervaart als trainer verwacht Jacobs geen problemen in de eredivisie. "Die gepromoveerde clubs zet je onderin neer, het moet blijken of dat aanwinsten zijn. Excelsior is middenmoter, standaard. Dat vind ik wel. Als er nu nog iemand is die Excelsior bij de onderste drie neerzet, heeft ie er geen sjoege van."