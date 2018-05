Brand in supermarkt Barendrecht onder controle

In een Barendrechtse supermarkt heeft woensdagochtend brand gewoed. De supermarkt aan de Marijkesingel werd uit voorzorg ontruimd. Inmiddels heeft de brandweer het sein brand meester gegeven.

Boven de supermarkt zijn ook huizen, maar die werden niet bedreigd door de brand. Wel moesten ze even hun woning uit.

De brandweer ging met veel brandweerwagens ter plaatse om de brand te blussen. Er werd hoog opgeschaald, omdat er mogelijk ook een gasleiding in brand stond. De veiligheidsregio meldt dat er inderdaad korte tijd een gasleiding in brand heeft gestaan, maar dat dit, net als de rest van de brand, inmiddels uit is.