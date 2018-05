Deel dit artikel:











BVV Barendrecht-voorzitter: 'Poldervaart zeer gedreven trainer' Adrie Poldervaart in zijn tijd bij Barendrecht

Adrie Poldervaart is woensdag gepresenteerd als de nieuwe trainer van Excelsior. De Hellevoeter verruilt amateurclub BVV Barendrecht voor de Rotterdamse eredivisieploeg. BVV Barendrecht-voorzitter Martin Seltenrijch is zeer te spreken over Poldervaart: 'Adrie is een zeer gedreven trainer.'

Poldervaart was drie seizoenen trainer van Barendrecht en heeft een goede indruk achter gelaten bij de club. "Adrie is een zeer nette kerel en ook iemand met veel voetbalinzicht. Hij heeft Barendrecht op een attractieve manier laten voetballen, met veel pressie naar voren. Ik verwacht dat hij dat bij Excelsior niet anders zal doen", aldus Seltenrijch. De voorzitter denkt dat Poldervaart genoeg kwaliteit heeft om te slagen bij Excelsior. "Adrie kan het beste uit zijn spelers halen, zowel fysiek als mentaal. Hij let altijd erg op de conditie van de spelers. Zelfs in de tachtigste minuut is zijn ploeg nog in staat vol druk te zetten op de tegenstander. Daarnaast praat hij ook veel met zijn spelers om dingen uit te leggen en zijn visie over te brengen." Seltenrijch hoopt bij Barendrecht binnen twee weken een nieuwe trainer aan te stellen. "Eigenlijk zouden we een kopie willen van Poldervaart, maar dat zal denk ik lastig worden. We zoeken wel een trainer die aanvallend voetbal wil spelen, iemand met dezelfde visie als Adrie."