Oude meuk wint van Rotterdamse nieuwbouw in Nederlandse cultuurindex

Hotel New York Foto Lex van Lieshout

Er mag dan internationaal veel aandacht zijn voor Rotterdam als toeristische trekpleister, in de nieuwe Atlas voor Gemeenten die woensdagmiddag wordt gepresenteerd scoort de stad niet hoog. Rotterdam moet het doen met een zeventiende plaats in de cultuurindex.

Bij het opstellen van die lijst wordt gekeken naar zaken als podiumkunsten, film en cultureel erfgoed. Amsterdam staat op nummer één, Maastricht op twee en Leeuwarden krijgt de derde plek. Spijkenisse sluit de lijst.

De lage plek voor Rotterdam in de lijst van de Atlas voor Gemeenten komt volgens de opstellers vooral door het kleine aanbod van cultureel erfgoed, zoals monumenten. Veel daarvan is verwoest in de Tweede Wereldoorlog.