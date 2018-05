​Skûtsjesilen op de Kralingse Plas

Er liggen zeven Friese skûtsjes op de Kralingse Plas. De stalen tjalken zijn vanuit Friesland naar Rotterdam gevaren voor een zeilwedstrijd.

Dinsdag kwamen de Friese zeilschepen aan. Vroeger werden de scheepjes gebruikt voor vrachtvervoer en woonde er hele gezinnen op, deze week worden er wedstrijden mee gezeild.

Een van de deelnemers is Ton. Hij is dinsdag vanuit Weesp via het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek de Kralingse Plas binnengevaren.

Dat ging niet vlekkeloos. In een van de sluizen raakte hij de schroef kwijt. "We hebben een zeil, we redden ons wel", zegt Ton. De schroef mag niet gebruikt worden tijdens de zeilwedstrijd. 'We moeten wel wat improviseren voor de terugweg."

De wedstrijden zijn donderdag en vrijdag. Hoewel de deelnemers 's avonds graag wat drinken, is het zeilen een serieuze zaak. "Wat telt is de eerste plaats. Wij zijn wedstrijdzeilers. Ook al is het een feestje, die onderlinge strijd blijft."