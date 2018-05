Deel dit artikel:











Leven met kanker - Sonja Ilgen

Eén op de drie mensen in Nederland krijgt ooit in zijn leven kanker. Vroeg of laat krijgen we dus allemaal met deze ziekte te maken, of het nou als patiënt is, in onze directe omgeving of professioneel. In deze serie horen we hoe kanker – op verschillende manieren – een rol in ons leven speelt. In deze aflevering Sonja Ilgen.

'Ik ben écht veranderd'. In 2015 kreeg Sonja de diagnose borstkanker. Haar leven zou daarna nooit meer hetzelfde zijn.