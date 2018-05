Deel dit artikel:











Zwijndrechtse burgemeester Dominic Schrijer stopt Dominic Schrijer - Foto: Gemeente Zwijndrecht

Dominic Schrijer gaat niet verder als burgemeester van Zwijndrecht. Hij legt uiterlijk in mei volgend jaar zijn werkzaamheden neer, maakte hij woensdag bekend in een brief aan de gemeenteraad.

In mei 2019 loopt zijn ambtstermijn als burgemeester af. Door zijn afscheid nu al kenbaar te maken, heeft de raad voldoende tijd om te zoeken naar een opvolger. Schrijer wil na 25 jaar actief te zijn geweest in politiek bestuurlijke functies liever iets anders doen. Hij wil zijn loopbaan vervolgen in maatschappelijk bestuurlijke functies, zegt hij. Een aantal van dat soort taken vervult hij al naast zijn burgemeesterschap. De burgemeester voelt zich erg verbonden met de Zwijndrechtse samenleving. "Het is een fijne stad om burgemeester van te zijn. De komende periode blijf ik mij met evenveel toewijding en enthousiasme als de afgelopen jaren inzetten voor de inwoners, ondernemers en het gemeentebestuur van Zwijndrecht."