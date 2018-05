Poldervaart: 'Mijn hart stond al open, gaat nu nog meer open'

Adrie Poldervaart kan zijn geluk niet op. De Hellevoeter is de nieuwe hoofdtrainer van Excelsior. Voor de oefenmeester van tweededivisionist Barendrecht zijn eerste klus op het hoogste niveau. "Mijn hart stond al open, dat gaat nu nog meer open", aldus Poldervaart, die al jaren fysiotherapeut is van Excelsior.

En dat laatste doet ook veel wenkbrauwen fronzen. "Dat begrijp ik ook", zegt Poldervaart. "Maar dat ben ik geweest, ik ben nu hoofdtrainer. Zo zal ik me ook gaan gedragen. En ja, ik ben toevallig fysiotherapeut geweest, het is vooral opvallend omdat het nergens anders is gebeurd. Dan krijgt het extra aandacht. De spelers zijn ook positief, dat geeft een extra boost."

Woensdagmorgen maakte Excelsior bekend dat Poldervaart succestrainer Mitchell van der Gaag opvolgt. Een uur of drie later had Poldervaart al 400 whatsapp-berichten ontvangen. "Veel patiënten. Ze wensen mij het beste. Ook collega's. Belangrijkste vind ik dat ze het mij gunnen en zeggen: je hebt altijd hard gewerkt."

Poldervaart, die dit jaar zijn hoogste trainersdiploma haalde, is een bekende naam in het amateurvoetbal. Met OHVV, Nieuwenhoorn, Spijkenisse, Zwaluwen Vlaardingen en Barendrecht speelde hij herkenbaar aanvallend voetbal. "Daar wil ik niet snel van afwijken, maar wel binnen de marges. Het eredivisieschap staat bovenaan."

Poldervaart stond niet bovenaan het lijstje van Excelsior. Algemeen directeur Ferry de Haan had eerst zijn zinnen gezet op Marcel Keizer, Ernest Faber of Albert Stuivenberg. Toen zij om uiteenlopende redenen niet kwamen, werd de aandacht verlegd naar Damien Hertog en Poldervaart. Het is laatstgenoemde geworden. "Hij heeft geen ervaring op het hoogste niveau, maar dat hebben wij in het verleden ook gedaan, met Van der Gaag, Tomasson en Dijkhuizen. Dat is geen garantie, maar we doen het ook niet voor het eerst", aldus De Haan.