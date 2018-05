Feyenoordsupporters opgepakt voor vechtpartij in Utrecht

De politie Midden-Nederland heeft woensdag negen voetbalsupporters aangehouden voor een vechtpartij in Utrecht begin april. Het gaat om aanhangers van Feyenoord en FC Utrecht.

De mannen worden onder andere verdacht van het plegen van openlijk geweld en deelname aan een vechtpartij op de Louvenhoutsedijk in Utrecht, waarbij iemand zwaargewond is geraakt.

De Feyenoord- en Utrechtsupporters zullen zich in augustus afzonderlijk van elkaar voor de politierechter moeten verantwoorden.

Tot de zitting hebben de opgepakte supporters van FC Utrecht ook een gebiedsverbod voor meerdere plekken in Utrecht en rond het stadion van de club. Voor Feyenoordsupporters geldt dit verbod niet, omdat er geen wedstrijd tussen de clubs gepland staat.

ADO Den Haag

Bij de vechtpartij waren v ermoedelijk ook supporters van ADO Den Haag betrokken. Zij zijn nu niet opgepakt.

Eerder werden al twintig mensen opgepakt voor de ongeregeldheden in Utrecht op 7 april. Op meerdere plekken in de stad was het onrustig.

De voetbalsupporters gingen onder meer met elkaar op de vuist bij een wegrestaurant op de A12. Daardoor moest de A12 bij De Meern tijdelijk dicht.