Beschuit met muisjes in Blijdorp: giraffe geboren Foto: Diergaarde Blijdorp

In Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is dinsdagmiddag een giraffe geboren. Het gaat om een vrouwtje, dat de naam Imara heeft gekregen.

Imara is de dochter van giraffe Cristel. Het is haar vierde kind. De giraffengroep in de dierentuin bestaat nu uit tien giraffen. Wie op kraambezoek wil, is van harte welkom: moeder en dochter zijn komende tijd te bewonderen in het giraffeverblijf van diergaarde Blijdorp.