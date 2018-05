Aanhanger van vrachtwagen kantelt, twee rijstroken van A15 dicht

Op de A15 richting Rotterdam en de Maasvlakte waren woensdagmiddag lange tijd twee van de vier rijstroken gesloten bij knooppunt Ridderkerk. Dat kwam door een gekantelde aanhanger van een vrachtwagen.

Het verkeer richting Rotterdam werd door Rijkswaterstaat omgeleid. De rijstroken waren door het ongeluk zo'n drie uur dicht, daardoor stond er lange tijd rond de tien kilometer file.

Het bergen van de aanhanger duurde langer dan in eerste instantie verwacht, omdat de container zwaarder was dan Rijkswaterstaat had ingeschat. De weg is uiteindelijk rond 16:45 uur vrijgegeven.

Door het ongeluk is schade ontstaan aan de vangrail, die wordt woensdagavond gerepareerd. Daarvoor zal opnieuw een rijstrook worden afgesloten.

Rijkswaterstaat verwacht daar nauwelijks tot geen hinder van voor het verkeer.