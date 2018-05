Twee nieuwe spelers voor FC Dordrecht

FC Dordrecht heeft twee nieuwe spelers aangetrokken. Lewis Montsma komt over van SC Cambuur, Oussama Zamouri maakt de overstap van Telstar naar de Krommedijk. Tegenover de komst van dit tweetal staat het vertrek van Julius Bliek. Hij verkast naar Go Ahead Eagles.

Montsma (20) kan zowel op rechts als centraal in de verdediging uit de voeten. Hij speelde eerder voor AFC en SC Heerenveen. In Dordrecht tekent Montsma over twee jaar, met een optie voor nog een seizoen.

Zamouri is een aanvaller van 22 jaar, inzetbaar als middenvelder en linkervleugelaanvaller. Hij speelde in de jeugd bij FC Utrecht, Vitesse en Almery City. Zamouri heeft voor twee jaar getekend bij FC Dordrecht, ook met een optie voor een extra jaar.