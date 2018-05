VIDEO: Buizerd valt Strijenaar aan in de polder

De 54-jarige Bas Barnasconi kwam maandag in de Hoeksche Waard voor een onaangename verrassing te staan. Tijdens het hardlopen werd de Strijenaar aangevallen door een buizerd in de polder tussen Strijen en Strijensas.

"Ik loop door die polder heen en opeens krijg ik een klap op m'n kop. Ik schrik en ik zie die vogel wegvliegen", vertelt Barnasconi op Radio Rijnmond. "Ik pakte m'n telefoon en liep door. Die vogel kwam toen achter me aan en deed het nog een keer."

Barnasconi is de vogel al vaker tegengekomen in Strijen. "Ik heb van dat rare haar, misschien komt hij daar op af", vertelt hij over zijn dreadlocks. Ook andere mensen zijn al weleens door het beest aangevallen, weet Barnasconi.

De buizerd heeft een flinke spanwijdte. "Ik denk wel even groot als mijn eigen spanwijdte." Maar bang om nu nog door de polder te lopen? Dat is hij niet. "Nee joh, ik ga zometeen weer hollen daar."