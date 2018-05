Neergeschoten man in Schiedam viel agenten aan

De politie heeft woensdagmiddag in een woning aan de Van den Tempelstraat in Schiedam een man neergeschoten. Hij viel de politie aan, vertelt een woordvoerder.

"Een man op het balkon stond met een bijl te zwaaien, hij zou Allahu Akbar hebben geroepen", zei woordvoerder Willemieke de Vos van de politie op Radio Rijnmond.

Omdat specialisten van de politie geen contact met de man konden konden krijgen, zijn de politie en een arrestatieteam van de Koninklijke Marechaussee zijn huis binnen gevallen.

Taseren hielp niet

De man viel de agenten bij de inval meteen aan en stak een politiehond neer. Agenten hebben de man daarna getaserd.

Omdat hij ook daar niet rustig werd, trokken de agenten hun wapens en schoten hem neer. Daarbij is meerdere keren geschoten. Waar de man geraakt is, is niet duidelijk.

Hoe de man er nu aan toe is, is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het met de gewonde politiehond gaat.

Volgens de NOS was de man bekend bij de GGZ, maar de politie wil dat nog niet bevestigen.