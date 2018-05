Politie schiet man neer in Schiedam

De politie heeft woensdagmiddag een man in Schiedam neergeschoten. De man had de agenten bedreigd, zegt een woordvoerder van de politie.

De vermoedelijk verwarde man stond met een mes te zwaaien op het balkon van een flat aan de Van den Tempelstraat. De politie en de Koninklijke Marechaussee vielen toen zijn huis binnen.

De man stak toen meteen een politiehond neer. Agenten hebben daarop de man getaserd. Omdat hij niet rustig werd, trokken de agenten hun wapens en schoten ze hem neer.

Hoe de man er nu aan toe is, is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het gaat met de politiehond gaat.