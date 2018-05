Nog geen vonnis in Vlaardingse kappersmoord

De rechter heeft nog geen beslissing genomen in de zogeheten Vlaardingse kappersmoord. De rechter wil eerst laten uitzoeken of de verdachte ook tbs kan krijgen.

De 20-jarige Onur S. stak in december 2016 de kapper dood in zijn zaak in Vlaardingen. De man had een psychose, als gevolg van drugsgebruik. Hij had xtc geslikt en langdurig cannabis gerookt. Daarnaast leed hij aan schizofrenie. Hij dacht dat de kapper hem wilde vermoorden.

Zowel justitie als de advocaat pleitte voor de opname van de Turkse man in een psychiatrisch ziekenhuis voor een jaar. Maar de rechter twijfelt eraan of dat voldoende is om de man op het rechte pad te houden.

Cannabis

"Tijdens zijn huidige opname in een kliniek heeft hij toch weer de beschikking gehad over cannabis en daardoor een psychotische terugval gehad." De rechter wijst erop dat het recidiverisico hoog is, als Onur S. zijn medicijnen niet neemt en alsnog drugs gebruikt.

De rechter: "Dat brengt zeer grote risico's met zich mee, voor de rechtsorde in Nederland maar ook in Turkije. Daarbij zijn dodelijke slachtoffers niet uit te sluiten."

Omdat de verdachte Turks is en geen Nederlands spreekt, was een gedwongen opname in een tbs-kliniek voor de deskundigen geen optie. De Rotterdamse rechter kiest nu voor de variant tbs met voorwaarden. Dat betekent dat de verdachte wordt behandeld, zonder dat hij 24 uur per dag zit opgesloten.

Turkije

De rechter stelt het zich zo voor: de verdachte gaat eerst voor een jaar naar een psychiatrisch ziekenhuis. Daarna wordt hij begeleid en behandeld voor met name zijn medicijnen- en middelengebruik. Als hij naar Turkije vertrekt, dan moet de psychiater aldaar de behandeling overnemen. Zodra hij terug is in Nederland, valt hij weer onder de reclassering hier.

De reclassering moet nu een behandelplan gaan opstellen. Als dat er is, komt er een nieuwe zitting in Rotterdam en hakt de rechter de knoop door. Hij neemt dan ook een beslissing over de schadevergoedingen die de nabestaanden hebben ingediend.