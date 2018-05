Michiel Kramer op weg naar Maccabi Haifa

Michiel Kramer zet zijn loopbaan waarschijnlijk voort bij Maccabi Haifa. De oud-spits van Feyenoord en Sparta wordt deze week medisch gekeurd bij de Israëlische topclub. Als hij die tests doorstaat tekent hij een contract bij Maccabi.

In Haifa is voormalig Feyenoord-trainer Fred Rutten de eindverantwoordelijke en Mohammed Allach de technisch directeur. Kramers laatste club was Sparta, maar bij de Rotterdammers werd hij in april weggestuurd nadat hij in de wedstrijd tegen Vitesse Alexander Buttner met een schoen in het gezicht had geraakt. Hij werd voor die actie voor zeven duels geschorst.

Daarvoor stond Kramer onder contract bij Feyenoord. In Rotterdam had hij vooral in 2016 een belangrijk aandeel in het winnen van de KNVB-beker door in de finale tegen FC Utrecht (2-1) te scoren. In het kampioensjaar en ook in de eerste maanden van het inmiddels achterliggende seizoen was zijn inbreng nihil.

Wel kwam Kramer in zijn laatste periode bij Feyenoord in opspraak door in de rust van de wedstrijd tegen Heracles Almelo als wisselspeler een broodje kroket te eten. Hij werd daarvoor gestraft door de club. Niet veel later, in februari, werd zijn contract ontbonden.