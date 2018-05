Capelle: 'Fatale steek was zelfverdediging'

De man die vastzit voor een fatale steekpartij aan het Alouette Erf in Capelle aan den IJssel zegt uit zelfverdediging te hebben gehandeld. Volgens hem kwam het 55-jarige slachtoffer zelf met een groot vleesmes op hem af.

Beiden kenden elkaar, omdat ze een kamer hadden gehuurd aan het Alouette Erf. Verdachte Wendell I. woonde daar niet meer. In het huis van het slachtoffer zou ruzie zijn geweest, waarbij ook een derde man betrokken was.

Advocaat Ronald Zantman:"Mijn cliënt heeft twee of drie keer gestoken. Er zijn zeven steekwonden geconstateerd, dus ik wil uitgezocht hebben of er sprake kan zijn van een tweede mes."

Ruzie

Zantman kan nog niet zeggen wat de aanleiding is geweest van de ruzie. In de ogen van zijn cliënt was de 'derde man' de aanstichter.

Wendell I. heeft zich verzet tegen opname in het Pieter Baan Centrum, maar de rechter heeft besloten dat hij alsnog gaat om te onderzoeken of hij een geestelijke stoornis heeft.

Justitie in Rotterdam maakte woensdag tijdens een korte zitting bekend dat het PBC een wachtlijst heeft van drie maanden. Dat betekent dat de zaak niet eerder dan over een half jaar inhoudelijk kan worden behandeld.