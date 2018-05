Watertaxi Rotterdam wil aantal reizigers verdubbelen

Watertaxi Rotterdam viert deze week haar 25-jarige bestaan. Het vervoersbedrijf doet dat met de doop van een nieuwe watertaxi, de opening van een nieuw opstappunt in Katendrecht en de aankondiging van een uitbreiding.

De bedoeling is dat er niet alleen boten, maar ook deelfietsen bijkomen. Op die manier moet het aantal reizigers in vijf jaar tijd groeien naar een miljoen per jaar.

Daan van der Have, directeur van Watertaxi Rotterdam, zegt dat de auto in de toekomst minder belangrijk moet worden in de stad: "Dat willen we oplossen met fietsritjes."

Momenteel is Watertaxi Rotterdam met de gemeente hierover in gesprek. "Het komend jaar gaat hier meer duidelijkheid over komen", aldus burgemeester Aboutaleb van Rotterdam.

Het is de bedoeling dat vooral Rotterdamse inwoners van de deelfietsen gebruik gaan maken. Ze komen overal in de stad te staan. "In de eerste fase hebben we het over 150 stations en 1800 fietsen", zegt Van der Have. "Tijdens fase twee willen we binnen de ring van Rotterdam 300 stations en drieduizend fietsen doen."