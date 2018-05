Hilton Rotterdam viert 55e verjaardag

Woensdag is het precies 55 jaar geleden dat Hotel Hilton Rotterdam de deuren opende. En dat wordt gevierd bij het hotel aan het Hofplein.

Tijdens het ontbijt krijgen logees taartjes. Gasten van buitenaf kunnen een kopje koffie bestellen voor 55 cent en alleen deze dag zijn er 55 hotelkamers te boeken voor 55 euro per nacht.

Ook in de lobby wordt uitgepakt met de verjaardag van het Hilton. Er is een display met verhalen van toen en nu ingericht. "Je ziet onder meer de historie van onze vergaderzaal en foto's van de opening", vertelt Karin van den Berg van het Hilton.

Het hotel werd in 1963 geopend door Conrad Hilton. Er werd toen een anker voor de deur van het hotel gelegd. "Het verankeren van het Hilton in Rotterdam", legt Van den Berg uit. "En het past ook bij Rotterdam als havenstad."

Het hotel is in 2012 gerenoveerd, maar aan de buitenkant is er in al die jaren weinig veranderd. Dat mag ook niet, omdat het sinds 2016 een rijksmonument is. "Opknappen mag, maar heel beperkt. De stijl van architect Huig Maaskant moet gewaarborgd blijven."