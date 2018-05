Feyenoord Street League weer een succes

De finaledag van de door Feyenoord georganiseerde Street League was ook dit jaar weer een groot succes. Liefst 36 teams uit Rotterdam en Ridderkerk namen deel aan het toernooi op de Binnenrotte vlak voor de Markthal, waarbij naast het voetbal ook veel aandacht wordt besteed aan maatschappelijke betrokkenheid van de teams.

Bij de Feyenoord Street League spelen de teams in een competitie tegen elkaar. Naast punten voor het winnen van wedstrijden krijgen de ploegen ook punten als ze zich inzetten voor de buurt. "Voetbal wordt bij dit project echt gebruikt als middel. Het is een maatschappelijk project binnen Feyenoord Foundation, waarbij we wat proberen te doen voor de samenleving", aldus de organisatie van Feyenoord Street League.