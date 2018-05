Deel dit artikel:











Zingen, zeggen, zaniken in de Open Microfoon bij Rijnmond Nu Open Microfoon van Rijnmond Nu

Wat is de week omgevlogen. Het is alweer tijd voor de Open Microfoon, iedere woensdag in het derde uur van Rijnmond Nu!Wat heb je te melden? BEL 010 - 436 44 36.

Geschreven door Ruud de Boer

Laat je gefundeerde maar oprechte mening horen over het Nieuws, dat je hoort of leest. Misschien heb je een persóónlijk verhaal dat je met mij wil delen? Of heb je een klacht? Een misstand? Organiseer je binnenkort een leuk buurtfeest? Zoek je oud-klasgenoten voor een reünie? Zoek je smurfenpoppetjes voor je verzameling? Roep de hulp in van je medeluisteraar! BEL 010 - 436 44 36 of stuur een mail naar Nu@Rijnmond.nl. Rijnmond Nu Twitterkanaal: Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt, maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16:00 uur en 19:00 uur. Luister de uitzending terug! Klik op de 'speaker(s)'.