Politiehond zwaargewond bij arrestatie in Schiedam

De politiehond die woensdagmiddag werd ingezet bij de arrestatie van een gewapende man in Schiedam is zwaargewond geraakt. "Toen de hond werd overgebracht naar de dierenarts, ging het al erg slecht", aldus de politie.

En zelfs als de hond er fysiek bovenop komt, is het nog maar de vraag of het dier in de toekomst nog ingezet kan worden.

"Het gaat niet alleen om het fysieke aspect", zegt een politiewoordvoerder. "Maar ook om hoe het tussen de oren zit. De honden zijn namelijk heel erg getraind om bij dit soort acties op te treden. Het is maar de vraag of de hond kan herstellen, als dit hem overkomt."

De hond raakte gewond bij de arrestatie van een gewapende man in een portiekwoning aan de Van den Tempelstraat in Schiedam. De man stond op het balkon te zwaaien met een bijl en riep Allahu Akbar .

Leden van het arrestatieteam van de Koninklijke Marechaussee vielen de woning binnen met de politiehond. De man viel de agenten aan, daarop werd hij getaserd. Dat hielp niet om de man onder controle te krijgen. Daarop raakte de hond gewond. Hoe het dier gewond is geraakt, is niet bekend.

Daarop werd de man in zijn onderlichaam geschoten. Hij is met meerdere verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.