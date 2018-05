Dordtse boomverzorger: blikseminslag kookt zo'n boom

Een grote Canadese populier in het Dordtse Sterrenburgpark heeft een blikseminslag niet overleefd. De ongeveer 80 jaar oude boom zou woensdag omver gehaald worden, maar dat is uitgesteld tot donderdag.

Wel is de getroffen boom ontdaan van alle zijtakken. De kap is onvermijdelijk, vertelt boomverzorger Martin van der Stelt van de gemeente Dordrecht: "Op het moment dat zo'n boom getroffen wordt door de bliksem verandert hij in een soort snelkookpan."

"Alle sappen in de boom worden in een oogwenk gekookt. Aan de buitenkant zie je nu niet veel, alleen die bruine streep op de stam, maar inwendig is de boom vernield. Laten staan is geen optie; dat is veel te gevaarlijk. Met een storm kan-ie zo omvallen."

Blikseminslag in bomen gebeurt met enige regelmaat. "In de polder hebben we er al een stuk of zes gehad, op nog geen honderd meter van elkaar, dat was wel opmerkelijk. Hoe groot en sterk zo'n boom ook is, tegen natuurgeweld met een paar duizend volt is niks bestand."

Aan het eind van de woensdagmiddag was van de beeldbepalende boom in het Sterrenburgpark alleen nog de stam over, maar ook die zal donderdag verdwijnen.