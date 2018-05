Monumentencommissie positief over toren op postkantoor

Een woontoren van 150 meter bovenop het voormalige postkantoor op de Coolsingel in hartje Rotterdam. Het zorgde de afgelopen week voor veel discussie in de stad, maar de commissie voor Welstand en Monumenten die het college adviseert is erg positief over de plannen van architect Eran Chen.

Chen kwam woensdag overgevlogen uit New York om zijn plannen met het rijksmonument toe te lichten en de eerste impressies te laten zien. "We willen dat het postkantoor niet alleen een gebouw van vroeger is, maar ook van de toekomst. Daarnaast moet het toegankelijk zijn voor alle Rotterdammers", zei Chen.

Er komen onder meer winkels, horeca en een hotel in het gebouw dat al tien jaar leeg staat, Daarnaast komt er een woontoren van 150 meter te staan. "Als je kijkt naar de levendigheid van de Meent, die stopt bij het postkantoor. Wij willen dat doortrekken en het gebouw weer openstellen voor iedereen."

De Welstandcommissie ziet wel wat in de plannen van Chen. "Het hele gebouw is in de vergetelheid geraakt en nu kan het weer nieuw leven worden ingeblazen, daar zijn wij erg positief over", zegt Han Michel, voorzitter van de commissie. Ontwikkelaar OMNAM Investment Group neemt ook de renovatie van het monument voor zijn rekening.

De commissie heeft nog wel zorgen over de achterzijde van het gebouw, aan het Rodezand, daar komt de woontoren te staan. "Hoe verhoudt die toren zich tot het bestaande monument?", vraagt Michel. De voorgevel en de zijgevels van het gebouw worden vrijwel niet aangepast, de achterzijde wordt door het plaatsen van de toren rigoureus aangepakt.

Kritiek uit de stad

In stad klinkt meer kritiek op de woontoren. Zo zijn bewoners van het Timmerhuis bang dat ze in de schaduw van de toren komen te zitten. Ook is er een petitie gestart die al bijna 2 duizend keer getekend is.

"Wij begrijpen de zorgen van die mensen uit het Timmerhuis", reageert architect Job Roos, collega van Chen. "We zijn ook met ze in gesprek, we gaan hier niet lichtzinnig mee om.