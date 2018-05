Neergeschoten man in Schiedam is 26-jarige uit Syrië

De man die woensdagmiddag met een hakbijl stond te zwaaien in Schiedam, is een 26-jarige man uit Syrië. Dat heeft de gemeente Schiedam woensdagavond laten weten. Hij zou volgens getuigen 'God is groot' in het Arabisch (Allahu akbar) hebben geroepen.

De man woonde volgens de gemeente in bij zijn vader en was bekend bij meerdere hulpinstanties. In de politiesystemen wordt bekeken of er meer bekend is over hem. Daarbij worden alle opties opengehouden, aldus de woordvoerster.

Inval

Rond 13:30 uur kreeg de politie een melding dat er een man op straat vlakbij een school en later aan de Van den Tempelstraat op het balkon van de woning 'God is groot' (Allahu Akbar) schreeuwde en met een bijl zou zwaaien.

Er werd besloten de flat binnen te vallen nadat agenten vergeefs hadden geprobeerd de man te kalmeren. Ook de onderhandelaars die erbij werden gehaald, lukte het niet om contact te maken.

Een poging van agenten om de man met de taser (stroomstootwapen) uit te schakelen, mislukte. De man werd neergeschoten toen hij leden van het arrestatieteam aanviel.

Bij de vechtpartij die ontstond raakte een politiehond zwaargewond die later overleed. De man is met verwondingen in zijn onderlichaam naar het ziekenhuis gebracht.

Burgemeester

"Het is ernstig dat dit zich in een woonwijk heeft afgespeeld'', zegt burgemeester Cor Lamers. "Hoewel de situatie zich afspeelde in een woning, hebben omstanders wel meegemaakt wat er gebeurde. Ik kan me goed voorstellen dat het beangstigend was."

Lamers: "Ik begrijp dat mensen zich afvragen wat hier aan de hand is. Het gaat om een man met een Syrische afkomst die sinds 2017 bij zijn vader in Schiedam woont. De man was bekend bij verschillende hulpinstanties. Dit is echter een escalatie die we niet hebben zien aankomen. We gaan de komende tijd in de volle breedte onderzoek doen naar wat er gebeurde."