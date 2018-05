Deel dit artikel:











MS-patiënt: 'Op wilskracht kan ik blijkbaar bergen verzetten' Foto: Esther Schalkwijk

De trap oplopen. De meeste mensen denken er niet bij na, of trekken even snel een sprintje. Zo niet voor Erik Heijkoop. Hij heeft Multiple Sclerose (MS) en zit in een rolstoel. En toch beklom hij woensdag de trap bij de Jumbo in Sliedrecht.

"Ik heb op dit moment het gevoel alsof ik de marathon in Rotterdam heb gerend", vertelt Heijkoop nadat hij de trap op en af is gelopen. Geholpen door applaus van het toegestroomde publiek en een klimtouw. De normaalste dingen zijn voor Heijkoop al een uitdaging. Elke stap voelde dan ook alsof hij een berg op moest lopen. "Het was heel zwaar, maar op wilskracht kan ik bergen verzetten blijkbaar." Heijkoop beklom de trap om geld op te halen voor het MS Fonds. En dan vooral om de kennis rondom de ziekte te vergroten en dat is hard nodig. "Er zijn heel veel mensen die denken dat het een spierziekte is, maar dat is het niet: het komt uit de hersenen." Bij MS raakt de beschermlaag om het centrale zenuwstelsel beschadigd door ontstekingen en littekens. Opdrachten vanuit de hersenen komen daardoor niet meer goed aan bij de spieren of organen. Heijkoop bedwong zijn 'bergen' niet voor niets. Hij haalde er 1300 euro mee op, veel meer dan vooraf gedacht.