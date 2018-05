Deel dit artikel:











Dames Hockey Club Rotterdam verliezen eerste play-off van Groningen De dames van HCR in actie tegen Groningen.

De dames van Hockey Club Rotterdam hebben de eerste play-off van de best of three-serie om promotie naar de hoofdklasse verloren van Groningen. Bij rust leidde de ploeg van Keest Wortmann nog met 2-1, maar in de tweede helft wist Groningen nog driemaal te scoren, met een einduitslag van 2-4 tot gevolg.

Het begon voor Rotterdam allemaal nog zo goed. Bij de opkomst van de teams was het HCR-stadion goed gevuld en betraden de spelers het veld onder de rookdampen van een aantal fakkels. Dat gaf de hockeydames van Rotterdam kracht, want binnen drie minuten kon Lisa van Baaren de 1-0 op het bord schieten. Na 22 minuten hockey kon Groningen de stand wel weer gelijktrekken: 1-1. Zo'n tien minuten later liet Lisa van Baaren echter weer van zich spreken, door de 2-1 binnen te schieten. Met die tussenstand werd direct de kleedkamer gezocht. Maar in het derde kwart ging het mis voor Rotterdam. Willemijn Bos maakte namens Groningen uit een strafcorner opnieuw gelijk en tien minuten later schoot Anne van Erp de Noorderlinger zelfs naar een voorsprong. Twee minuten later kreeg Groningen weer een strafcorner. Deze werd benut door Klaartje de Bruin: 2-4. In het vierde kwart probeerde Rotterdam nog aan te zetten, maar kon de ploeg geen aansluitingstreffer meer maken. Rotterdam kan zaterdag de stand in de play-offs weer gelijktrekken, als het op bezoek gaat in Groningen. Als de ploeg die wedstrijd wint, volgt er een dag later een derde duel.