Burgemeester Schiedam: verwarde man had vermoedelijk een psychose Foto: MediaTV

De man die woensdagmiddag met een hakbijl op een balkon in Schiedam stond te zwaaien, had vermoedelijk een psychose. Dat zegt de Schiedamse burgemeester Lamers donderdagochtend op Radio Rijnmond. Hij spreekt van een verwarde man en is ervan overtuigd dat geen sprake is van terroristische motieven.

De politie schoot de 26-jarige man uit Syrië neer, omdat hij agenten bedreigden en 'God is groot' in het Arabisch (Allahu Akbar) zou hebben geroepen. Omdat specialisten van de politie geen contact met de man konden krijgen, zijn de politie en een arrestatieteam van de Koninklijke Marechaussee zijn huis aan de Van den Tempelstraat binnengevallen . Inval

De man viel hen bij de inval meteen aan. De agenten taserden hem, maar kregen hem niet onder controle. De politiehond die toen werd ingezet, raakte zwaargewond en overleed later op de dag . De Syrië is uiteindelijk neergeschoten door de politie en afgevoerd naar het ziekenhuis. Hulpinstanties

De man woonde sinds 2017 bij zijn vader in Schiedam. "Het is duidelijk dat dit een verwarde man is met psychische problemen", zegt de burgemeester. "Hij was wel enigszins bekend bij hulpinstanties, maar was niet iemand die heel veel aandacht kreeg omdat het een groot probleemgeval zou zijn. Integendeel zelfs." Er wordt nog nagegaan met welke instanties de man precies contact heeft gehad. Ziekenhuis

De escalatie van woensdag kwam volgens de burgemeester uit de lucht vallen. "Het vermoeden is dat hij een psychose heeft gekregen. Dan kan je ineens helemaal doordraaien. Daarom is het goed dat de politie heeft kunnen ingrijpen." De 26-jarige man ligt momenteel in het ziekenhuis. Hij is woensdag geopereerd. "Zodra hij uit het ziekenhuis ontslagen wordt, wordt hij in hechtenis genomen", vertelt Lamers.