A20 deels vrij na ongeval met vrachtwagen Foto: Media TV Foto: @Peerke63 Foto: Bas Alblas De gekantelde aanhanger. Foto: MediaTV Het opruimen gaat nog wel even duren. Foto: MediaTV

Op de A20 bij het Terbregseplein is donderdagochtend een aanhanger van een vrachtwagen gekanteld. De weg was daardoor urenlang volledig dicht in de richting van Gouda, tussen het Schieplein en Terbregseplein. Sinds 15:00 uur is alleen de rechterrijstrook nog afgesloten.

De gekantelde vrachtwagen vervoerde roestvrijstaalschroot. Dat viel uit de wagen en lag verspreid over de A20. Daardoor kregen ook zeker twaalf auto's lekke banden, aldus Rijkswaterstaat. Een berger ging met groot materieel aan de slag om de wagen te bergen. Ook de weg moest schoongemaakt worden: "We zijn bijna klaar met opruimen", zei een woordvoerder van Rijkswaterstaat aan het begin van de middag. "De vangrails zijn gerepareerd en de beschadigingen in het asfalt worden provisorisch gerepareerd."

Ook Rotterdamse straten zoals de Gordelweg, Stadhoudersweg en Boezemlaan stonden vol met automobilisten die niet de A20 op konden. Het advies was om via de Beneluxtunnel of via de A15 om te rijden, maar ook daar ontstond vertraging.

Het verkeer dat vlak voor het ongeluk stond, werd via de op- en afritten weggeleid.