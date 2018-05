Deel dit artikel:











A20 komende uren dicht door schroot op de weg Rood kruis (Foto ANP Koen Suyk)

Op de A20 bij het Terbregseplein is woensdagochtend een vrachtwagen gekanteld. De weg is daardoor dicht in de richting van Gouda, tussen het Schieplein en Terbregseplein. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg ook de komende uren nog dicht is.

De gekantelde vrachtwagen vervoerde waarschijnlijk roestvrij staal schroot. Dat is vermoedelijk uit de wagen gevallen. Daardoor hebben zeker twaalf auto's lekke banden, vertelt Rijkswaterstaat. Een berger is met groot materieel onderweg om de wagen te bergen. Rijkswaterstaat denkt dat de problemen op de A20 nog zeker een paar uur gaan duren. Volgens Rijkswaterstaat gaat dat deze donderdag behoorlijke verkeershinder opleveren. Het advies is om via de Beneluxtunnel of via de A15 om te rijden.