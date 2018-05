Excelsior haalt Denis Mahmudov

Excelsior heeft zich versterkt met Denis Mahmudov. De aanvaller komt over van FC Dordrecht, waar hij over een aflopend contract beschikte. De 28-jarige aanvaller tekent voor twee jaar bij de Kralingers.

Mahmudov heeft bij PEC Zwolle eerder in de eredivisie onder contract gestaan, maar hij werd toen verhuurd aan Sparta. Vervolgens kwam hij via wat buitenlandse avonturen via Telstar bij FC Dordrecht terecht. Eerder haalde Excelsior al Jerdy Schouten van Telstar.

De Macedonische aanvaller is de eerste versterking sinds de komst van trainer Adrie Poldervaart. De 47-jarige trainer werd woensdagochtend gepresenteerd en tekende eveneens voor twee seizoenen.