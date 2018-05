Deel dit artikel:











Skûtsjesilen op de Kralingse Plas

Normaal varen skûtsjes op de Friese meren, maar deze week liggen ze in de Kralingse Plas in Rotterdam. Deze week vind daar het festival Skûtsjesilen Holland plaats. Het is voor het vijfde jaar op rij dat er in Kralingen gekeken kan worden naar skûtsjesilen.

Organisator Herman Vaanholt (onder meer bekend van City Racing) laat ieder jaar in mei/juni een aantal platbodems vanuit Friesland naar Rotterdam komen. Het is uitgegroeid tot een combinatie van een publieksevenement en een grote netwerkbijeenkomst voor de Rotterdamse zakenwereld. De schepen zijn woensdag van start gegaan en varen dagelijks een aantal races. Het evenement duurt tot en met vrijdag. Meer informatie over skûtsjesilen op de Kralingse Plas vind je hier .