Naakte mannen op het podium van het Nieuwe Luxor

Ontblote lijven, een komische voorstelling en gillende vrouwen. Dat zijn de ingrediënten van de musical The Full Monty, die donderdag en vrijdag te zien is in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Rotterdammer Juneoer Mers is één van de mannen die tijdens een stripact in de musical volledig naakt op het podium staat.

"Aan de ene kant is het gek. Een avond met gillende vrouwen. Maar het draait niet alleen om de stripact", vertelt Juneoer. "Er zit ook een verhaal omheen. Er zijn zoveel meer dingen om naar te kijken, dan te wachten op die mannen die uit de kleren gaan."

De musical is gebaseerd op de film The Full Monty uit 1997. Het verhaal gaat over een jongen, die net als één van zijn vrienden zijn baan is kwijtgeraakt. Ze komen op het idee om stripper te worden, maar dan een stapje verder: helemaal naakt, oftewel 'Full Monty'.

"Maar er zitten nog meer dingen tussen hoor, maar die ga ik nog niet vertellen!", zegt Juneor. "Dan moet je komen kijken."

Juneoer speelt een Surinaamse man in de musical. "Het is heerlijk om te spelen. Elke avond is het lachen, voor ons en voor het publiek. De komedie is zo hilarisch."

In de musical gaat Juneoer dus helemaal naakt. Vindt hij dat niet raar, zo voor een volle zaal? "De eerste dag... toen dacht ik wel even: Oh, mijn bekenden zitten nú in de zaal, en die gaan nú iets zien. Dan is er wel iets van ongemakkelijkheid..."