Manifestatie in Rotterdam: 'Het gaat in Nederland de verkeerde kant op'

Vakbond FNV organiseert donderdagmiddag een grote manifestatie op de Binnenrotte in Rotterdam. De verwachting is dat honderden mensen uit de haven, zorg, bouw en het streekvervoer aanwezig zijn.

De vakbond is bezig met een 'offensief tegen het kabinetsbeleid'. Belangrijk speerpunt is de alsmaar stijgende AOW-leeftijd. "We willen de mensen laten zien dat het in Nederland de verkeerde kant op gaat", zegt voorman Niek Stam van FNV Havens.

"Onze plannen in het offensief zijn heel helder: we willen de AOW-leeftijd laten bevriezen op 66 jaar. Ook willen we dat alle fiscale maatregelen van de crisis, die blokkades, weer weg worden gehaald. Zo kunnen mensen ook weer fiscaal gunstig gaan sparen om eerder te stoppen met werken", vertelt Stam.

De vakbond verwacht donderdagmiddag honderden demonstranten uit onder meer de haven, zorg, bouw en het streekvervoer. De bijeenkomst begint met een optocht vanaf het Schouwburgplein richting de Markthal. Daar zullen verschillende sprekers zijn en treedt de Rotterdamse band The Kik op.