Seve van Ass vertrekt bij HC Rotterdam. De hockeyer keert terug bij HGC, waar op dit moment zijn vader Paul van Ass de coach is. Hij kwam van 2008 tot 2013 ook al voor de club uit Wassenaar.

Van Ass is momenteel de aanvoerder van het Nederlands team en is sinds 2013 een vaste waarde bij de Rotterdammers. Met HC Rotterdam werd hij afgelopen weekend derde in de Euro Hockey League.

De 26-jarige middenvelder slaagde er dit seizoen in de hoofdklasse niet in om met HC Rotterdam de play-offs te halen. De Rotterdammers werden vierde. HGC eindigde op de zevende plaats.